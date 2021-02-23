23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kargadan gelen ses hayrete düşürdü! Duyanlar şaştı kaldı

Kargadan gelen ses hayrete düşürdü! Duyanlar şaştı kaldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2021 17:33
Güncelleme:23.02.2021 17:42
Son dakika haberi... İzmit’te bir ağaç dalında “Allahu ekber” diyen karga görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla kargayı görüntüledi.

Son dakika haberi... İzmit'te bir ağaç dalında "Allahu ekber" diyen karga görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla kargayı görüntüledi.

Kargadan gelen ses hayrete düşürdü! Duyanlar şaştı kaldı KARGADAN GELEN SES HAYRETE DÜŞÜRDÜ! DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Duyanlar şaştı kaldı
Duyanlar şaştı kaldı
İndirim virüsü unuturdu! Şoke eden görüntüler
İndirim virüsü unuturdu! Şoke eden görüntüler
Yolun ortasında bagajdan düştü
Yolun ortasında bagajdan düştü
Düğün konvoyunda akılalmaz kaza!
Düğün konvoyunda akılalmaz kaza!
Sosyal medyada infial yaratan görüntü!
Sosyal medyada infial yaratan görüntü!
Başına buz kütlesi düştü
Başına buz kütlesi düştü
PKK'ya 2021'de sadece 1 kişi katıldı
PKK'ya 2021'de sadece 1 kişi katıldı
Son görüntüsü ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...
Son görüntüsü ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...
Normalleşmeye en yakın ve uzak kentler...
Normalleşmeye en yakın ve uzak kentler...
Nasıl eliniz uzandı?
Nasıl eliniz uzandı?
Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü!
Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü!
Semra Aysal'ın ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı!
Semra Aysal'ın ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster