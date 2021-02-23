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Kargadan gelen ses hayrete düşürdü! Duyanlar şaştı kaldı
Son dakika haberi... İzmit’te bir ağaç dalında “Allahu ekber” diyen karga görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla kargayı görüntüledi.
Son dakika haberi... İzmit'te bir ağaç dalında "Allahu ekber" diyen karga görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla kargayı görüntüledi.