Haluk Levent'ten veda mektubu: Ahbap'a yapılan bağışlarla kumar borcunu ödediğini itiraf etti

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent, 5 sayfalık veda mektubu yazdı. Levent kumar bağımlılığını itiraf ederken, 6 Şubat depremleri için bağışlanan yardım paralarını borç alarak çalmadığını ileri sürdü. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan soruşturmadaki son durumu aktarırken, Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Sosyolog - Yazar İsmail Öz veda mektubunun ayrıntılarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Merve Şebnem Oruç, Haluk Levent'in Ece Güner'e yönelik ifadelerine dikkat çekerek "Karşısındakileri tefecilikle suçluyor. Hikayeye baktığınızda borç verip dolandırılanları tefeci gibi gösterip sopa sallıyor" dedi.