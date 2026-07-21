Buzluktaki gıdalar için kritik uyarı! Süreyi aşmayın

Derin dondurucular gıdaların daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlasa da her ürünün güvenle saklanabileceği süre farklılık gösteriyor. Gıda Mühendisi Samet Şahin, et, tavuk ve sebze gibi ürünlerin önerilen saklama sürelerine uyulması gerektiğini belirterek, dondurulan gıdaların tarihinin not edilmesini ve çözdürülen ürünlerin yeniden dondurulmaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, doğru saklama koşulları kadar zamanında tüketimin de gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.