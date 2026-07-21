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İstanbul'da uyuşturucu baskını! 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

*İstanbul'un Fatih ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 49 kilo 25 gram metamfetamin ile 3 kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste 3 hassas terazi de bulundu. Gözaltındaki şüphelilerin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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