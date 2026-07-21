ÖSYM 2026 YKS sonuçlarını açıkladı! Birinciler belli oldu

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebileceğini duyurdu. Sonuçlara göre TYT'de 5, AYT'de 3 ve YDT'de 5 aday birincilik elde ederken, sınavda toplam 2 soru iptal edildi. Tercih süreci ve üniversite kontenjanlarına ilişkin detaylar ise yayımlanacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nda yer alacak.