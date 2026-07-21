Adalet Bakanlığı'ndan terör soruşturmalarına yeni düzenleme

Adalet Bakanlığı, terör soruşturmalarında uzmanlaşmayı ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla, il başsavcılıklarında müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması istendi. Yeni düzenlemeyle terör soruşturmaları bu bürolar tarafından yürütülecek, görevli savcılar yalnızca bu dosyalara odaklanacak. Ayrıca adli makamlar, emniyet ve jandarma arasında düzenli koordinasyon toplantıları yapılacak ve terör soruşturmalarına ilişkin veriler merkezi olarak takip edilecek.