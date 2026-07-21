İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Hamaney açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran medyasına yaptığı açıklamalarda İsrail ile yaşanan çatışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, suikasta uğrayan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırının bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı yanlış yönlendirdiğini öne süren Arakçi, müzakere sürecinde Türkiye'nin hem diplomatik temasları hem de sergilediği tutumla etkili bir rol üstlendiğini ifade etti.