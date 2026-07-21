Araç muayene verileri açıklandı: 1,6 milyon kusurlu

Türkiye'de 2026'nın ilk yarısında gerçekleştirilen araç muayenelerinde 7,9 milyon araç denetlendi. Kontrollerde 1,6 milyon araç ağır kusurlu, 71 bin 362 araç ise emniyetsiz bulunarak trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Denetimlerde en fazla kusur fren ve aydınlatma sistemlerinde tespit edilirken, eksiklikleri bulunan araçlar trafikten men edildi. Uluslararası Sürüş Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz, ağır kusur kriterleri ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural ile Kameraman Senat Destanoğlu gelişmeleri İstanbul'dan aktardı.