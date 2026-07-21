Ahbap soruşturmasında tutuklanan Oğuzhan Uğur ifadesinde ne anlattı?

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Soruşturma kapsamında AHBAP ile Babala TV arasında para transferi yapıldığı iddiaları ile Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesindeki detaylar da dosyada yer aldı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri ve yeni detayları canlı yayında aktardı.