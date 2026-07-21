Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil

İstanbul'da son günlerde görülen dev çekirgelerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kamuoyunda oluşan endişelere ilişkin yaptığı değerlendirmede herhangi bir çekirge istilasının söz konusu olmadığını bildirdi. Açıklamada, görülen çekirge türünün tarımsal üretime zarar veren istilacı türlerden olmadığı, aksine ekosisteme ve tarıma katkı sağlayan türler arasında yer aldığı belirtildi. Konuya ilişkin detayları A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında aktardı.