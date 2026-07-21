Malatya'da kayısı hasadı sürüyor! Rekoltede yüzler gülüyor

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Bahçelerde toplanan Malatya kayısısı, iç pazarın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Üreticiler Bilal Yerli ve Şefika Daban, bu yılki hasat döneminde verimden memnun olduklarını belirterek bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade etti. A Haber Muhabiri Mehmet Türel ile Kameraman Turgut Yaman, Malatya'nın Battalgazi ilçesinden hasat sezonuna ilişkin son gelişmeleri ve rekolteye dair detayları canlı yayında aktardı.