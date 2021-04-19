19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2021 15:00
Güncelleme:19.04.2021 15:07
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yürek yakan hikayesiyle izleyiciden tam puan aldı. Aniden anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim, ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin genç oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Diziye oyunculuğuyla damga vuran Onur Seyit Yaran, özel hayatıyla mercek altına alındı. Dizide lise öğrencisi Doruk karakterine hayat veren Best Model birincisi Yaran'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın yaşı...
Kardeşlerim’in Doruk’u yaşıyla herkesi şaşırttı!
Kardeşlerim’in Doruk’u yaşıyla herkesi şaşırttı!
Korkutan manzara! Canlı yayında...
Korkutan manzara! Canlı yayında...
Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme! Rus televizyonu Türk SİHA'sını hedef aldı
Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme! Rus televizyonu Türk SİHA'sını hedef aldı
Büyük depremin habercisi mi?
Büyük depremin habercisi mi?
TikTok'ta Ramazan ayı skandalı
TikTok'ta Ramazan ayı skandalı
Prof. Dr. Ali Özek ebediyete uğurlandı
Prof. Dr. Ali Özek ebediyete uğurlandı
Güvenli maske nasıl olur?
Güvenli maske nasıl olur?
Risk haritasında son durum
Risk haritasında son durum
Korkutan sözler! Büyük depremin habercisi
Korkutan sözler! Büyük depremin habercisi
Çamur yağışı ne kadar sürecek?
Çamur yağışı ne kadar sürecek?
NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak
NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak
Dehşeti anlatan ifade: Yaşamak için camdan atladım
Dehşeti anlatan ifade: Yaşamak için camdan atladım
Daha Fazla Video Göster