Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Osmaniye merkez Gebeli Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Öztürk ile abisi Yusuf Öztürk arasından tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Öztürk, av tüfeğiyle abisi Yusuf Öztürk, yengesi Rabia Öztürk, gelinleri Birgül Öztürk, torunları Çiğdem Öztürk ve Soner Öztürk'e ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye ateş etti.

Olayda abi Yusuf Öztürk ve eşi Rabia Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan gelin ve torunları hastaneye kaldırıldı.