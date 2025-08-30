30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Karaman’da 79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Karaman’da 79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

Karaman’da 79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 15:07
Karaman Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde 79 yaşındaki Fadime Güven, bakıcısı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Güven’in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karaman’da 79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Buldan yangın göletlerinde su azaldı
Buldan yangın göletlerinde su azaldı
Şişli’de uyuşturucu operasyonu
Şişli’de uyuşturucu operasyonu
Hakkari-Van karayolunda feci kaza!
Hakkari-Van karayolunda feci kaza!
Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğini yerle bir etti
Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğini yerle bir etti
Karakovan balı şifa dağıtıyor
Karakovan balı şifa dağıtıyor
17 yıl cezası vardı! Düğünde yakalandı
17 yıl cezası vardı! Düğünde yakalandı
Bisiklet ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Bisiklet ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirdi
Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirdi
Koparana 557 bin TL ceza
Koparana 557 bin TL ceza
Alkol alan arkadaşların kanlı kavgası!
Alkol alan arkadaşların kanlı kavgası!
Daha Fazla Video Göster