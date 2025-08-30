Karaman’da 79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

Karaman Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde 79 yaşındaki Fadime Güven, bakıcısı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Güven’in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

