Avrupa'da aşırı sıcak alarmı: Tarım ve hayvancılık darbe aldı, gözler kışta

Avrupa genelinde etkili olan rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklık, tarım ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkiledi. Su kaynaklarındaki azalma ve sıcaklık stresi nedeniyle bazı bölgelerde ürün verimi düşerken, hayvancılıkta yem tüketimi ve süt üretimi geriledi. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, artan enerji ve bakım maliyetlerinin üreticileri zorladığını belirterek, yaz dönemindeki krizin ardından Avrupa'da gözlerin kış aylarında enerji ve gaz fiyatlarına çevrildiğini aktardı.