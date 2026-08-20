Altında yükseliş sonrası kritik viraj! Gram altın ne kadar? Borsa ve petrolde son durum

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların gözü değerli metaldeki seyrin yanı sıra Borsa İstanbul ve petrol piyasalarındaki gelişmelere çevrildi. 20 Ağustos'ta küresel piyasaların öne çıkan gündem başlıklarından biri yine altın fiyatları oldu. Petrol piyasasında ise Hürmüz Boğazı gündemde. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatları ve piyasalardaki son durumu değerlendirdi.