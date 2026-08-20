İran'da komuta kademesi değişti! Mücteba Hamaney'in yeni “savaş kadrosu” ne anlama geliyor?

İran'da Ali Hamaney'in 28 Şubat 2026'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından liderlik makamına gelen Mücteba Hamaney, askeri ve güvenlik bürokrasisindeki kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Genelkurmaydan Devrim Muhafızlarına, Besic'ten Milli Güvenlik Yüksek Konseyine uzanan değişikliklerle Tahran'ın savaş sonrası komuta yapısı yeniden şekillendi. Peki, yeni kadro ne anlama geliyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberde yeni dönemin ayrıntıları ele alındı.