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CHP'de kazan kaynıyor: Menderes seçimine itiraz, 81 isim için disiplin mesaisi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'de kazan kaynıyor: Menderes seçimine itiraz, 81 isim için disiplin mesaisi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kritik gündemle toplandı. İzmir Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan kavga ve arbedeyi gerekçe gösteren CHP yönetimi, AK Parti adayının kazandığı seçime itiraz ederek iptal başvurusu yapacağını açıkladı. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partiden ayrılan ve yeni oluşumlara katılan isimlerin de aralarında bulunduğu 81 kişinin dosyasını görüşmek üzere toplandı. Partide gözler, disiplin kararları ve kurultay sürecine çevrildi.

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