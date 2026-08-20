-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Trabzonspor Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor: Papara Park'ta Salah heyecanı!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trabzonspor Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor: Papara Park'ta Salah heyecanı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u bugün kendi sahasında konuk edecek. Saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak mücadele öncesinde Trabzon'da taraftar coşkusu doruğa çıkarken, A Haber Muhabiri Selman Kutlu, şehirdeki son gelişmeleri ve bordo-mavililerin muhtemel 11'ini aktardı. Yeni transfer Mohamed Salah'ın ilk kez Trabzonspor formasıyla taraftarın karşısına çıkması beklenirken, Fatih Tekke'nin kadro tercihi de merakla bekleniyor.

Trabzonspor – Ferencvaros
Sonraki Video
Trabzonspor – Ferencvaros
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar