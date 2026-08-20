Evlilik kredisi şartları belli oldu: Evlenecek gençlere 250 bin TL destek

Hükümetin genç çiftlere yönelik faizsiz evlilik kredisi desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Yeni dönemde gelir sınırı yükseltilirken, 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş grubunda en az bir kişinin bulunduğu çiftlere 200 bin TL kredi desteği sağlanacak. Çocuk sahibi olan çiftlere ise ilk çocukta 12 ay taksit erteleme, ikinci çocukta kredi borcunun tamamen silinmesi imkânı getirildi. A Haber muhabiri Şener Çetin, başvuru şartlarını ve yeni düzenlemenin tüm detaylarını aktardı.