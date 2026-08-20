Alihan Kuriş soruşturmasında feth-i kabir ve tanık gelişmesi: "Denizolgun'un ölümünden haberdardı"

Alihan Kuriş ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kuriş'in dayısı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarında feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin araştırılması kapsamında mezardan DNA örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında ifade veren bir tanığın da çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde ifade veren tanık, Denizolgun'un 2016'daki ölümünün şüpheli olduğunu öne sürdü. Tanık ayrıca, Kuriş'in Denizolgun'un ölümünden önceden haberdar olduğuna ilişkin bilgi sahibi olduğunu iddia etti.