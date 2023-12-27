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Karadeniz- Akdeniz yolu yeniden hizmete girdi! 5 aydır heyelan nedeniyle kapalıydı

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Giriş: 27.12.2023 15:01
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde temmuz ayında meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda başlatılan onarım çalışması tamamlandı.
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