Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kış mevsiminin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için düzenlenen Kar Festivali ve Kardan Adam Yarışması, Arnavutköy Şehir Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, karla kaplı parkta renkli görüntüler oluştu. Katılımcıların eğlencesini artırmak amacıyla festival alanına kar takviyesi yapıldı. En güzel kardan adamı yapan 3 kişi ise ödül kazandı.

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