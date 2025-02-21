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Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 21:40
Kış mevsiminin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için düzenlenen Kar Festivali ve Kardan Adam Yarışması, Arnavutköy Şehir Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, karla kaplı parkta renkli görüntüler oluştu. Katılımcıların eğlencesini artırmak amacıyla festival alanına kar takviyesi yapıldı. En güzel kardan adamı yapan 3 kişi ise ödül kazandı.
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Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu
Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu
Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu
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