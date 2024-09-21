Kapadokya’da balon ile otomobil çarpıştı!

Kapadokya'da sıcak hava balonu kalkış sırasında sürüklenerek pak halindeki otomobile çarptı. Çarptığı aracı bir metre kadar havaya kaldırdı. Araç içerisinde bulunanlar büyük şok yaşarken yaşanan kaza büyük bir facia yaşanmadan maddi hasarla atlatıldı.

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