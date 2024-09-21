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Kapadokya’da balon ile otomobil çarpıştı!

Kapadokya’da balon ile otomobil çarpıştı!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 13:50
Kapadokya'da sıcak hava balonu kalkış sırasında sürüklenerek pak halindeki otomobile çarptı. Çarptığı aracı bir metre kadar havaya kaldırdı. Araç içerisinde bulunanlar büyük şok yaşarken yaşanan kaza büyük bir facia yaşanmadan maddi hasarla atlatıldı.
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Kapadokya’da balon ile otomobil çarpıştı!
Kapadokya’da balon ile otomobil çarpıştı!
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