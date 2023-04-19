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Kanser aşısında umutlandıran sonuçlar! Kanser hastalarına müjde gibi haber

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 09:09
Bilim adamları "Kansere tedavi bulunabilir mi?" sorusuna cevap ararken ABD'den kanser hastalarına müjde gibi bir haber geldi. İlk kez bir kanser aşısı yarı yarıya oranda başarılı oldu.
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Kanser hastalarına müjde gibi haber
Kanser hastalarına müjde gibi haber
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