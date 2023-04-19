Kanser aşısında umutlandıran sonuçlar! Kanser hastalarına müjde gibi haber

Bilim adamları "Kansere tedavi bulunabilir mi?" sorusuna cevap ararken ABD'den kanser hastalarına müjde gibi bir haber geldi. İlk kez bir kanser aşısı yarı yarıya oranda başarılı oldu.

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