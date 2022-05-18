18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kanlıca sahilinde suyun rengi değişti! “Bu pislikte balık olur mu?”
Beykoz Kanlıca sahilinde denizin kıyı kesimindeki suyun rengi griye büründü. Çevredeki balıkçı teknesi sahipleri, deniz altında bulunan kanalizasyon borularının patladığını, deniz yüzeyine lağım çıktığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kıyıdaki kirliliği temizlemediğini iddia etti.