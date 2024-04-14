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Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!

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Giriş: 14.04.2024 19:33
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Yüksel Örenli’nin (62) direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt kamyonu yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Haber alamayan yakınlarının güzergah üzerinde yaptığı aramada Örenli, ağaçların arasında kalan kamyonetin içerisinde kazadan saatler sonra yaralı halde bulundu.
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Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
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