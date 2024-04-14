14 Nisan 2024, Pazar
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Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Yüksel Örenli’nin (62) direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt kamyonu yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Haber alamayan yakınlarının güzergah üzerinde yaptığı aramada Örenli, ağaçların arasında kalan kamyonetin içerisinde kazadan saatler sonra yaralı halde bulundu.