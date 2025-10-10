Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Şerifli Mahallesi ile Derebaşı Mahallesi arasındaki Kozanderesi mevkiinde kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

