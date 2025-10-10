10 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2025 16:12
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Şerifli Mahallesi ile Derebaşı Mahallesi arasındaki Kozanderesi mevkiinde kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
Martı kalp masajıyla hayata döndü
Martı kalp masajıyla hayata döndü
Fırtınada batmıştı! Böyle çıkarıldı
Fırtınada batmıştı! Böyle çıkarıldı
5 ilde eş zamanlı siber operasyon!
5 ilde eş zamanlı siber operasyon!
Tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Kamyon uçuruma yuvarlandı!
Kamyon uçuruma yuvarlandı!
Siirt’te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı
Siirt’te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı
TIR dorsesindeki demir profiller yola saçıldı
TIR dorsesindeki demir profiller yola saçıldı
Park halindeki otomobilde yangın!
Park halindeki otomobilde yangın!
Sakarya’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 jandarma şehit oldu
Sakarya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 jandarma şehit oldu
3D ödeme yöntemi ne kadar güvenilir?
3D ödeme yöntemi ne kadar güvenilir?
Eski CHP’li başkana rüşvet gözaltısı
Eski CHP'li başkana rüşvet gözaltısı
İş adamına suikast! Esenler’deki dehşet anları kamerada
İş adamına suikast! Esenler'deki dehşet anları kamerada
Daha Fazla Video Göster