18 Aralık 2022, Pazar
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Kamil Yanar cinayete kurban gitmiş! Herkes trafik kazası zannediyordu katil bakın kim çıktı
Konya'da bisikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Kamil Yanar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu Yanar'a çarpan aracın sahibi polisi bile şaşırttı.