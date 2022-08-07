Kalkınan Şehirler: Uşak

Batı Anadolu'nun yüz ölçümü olarak küçük ama büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Uşak... Gerek ev sahipliği yaptığı tarihi değerleri, gerek ise adını dünyaya duyuran tekstil sanayisiyle ülkemizin marka şehirlerinden olan Uşak, bugün de kalkınma hamleleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN