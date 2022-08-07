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Kalkınan Şehirler: Uşak

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Giriş: 07.08.2022 15:38
Batı Anadolu'nun yüz ölçümü olarak küçük ama büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Uşak... Gerek ev sahipliği yaptığı tarihi değerleri, gerek ise adını dünyaya duyuran tekstil sanayisiyle ülkemizin marka şehirlerinden olan Uşak, bugün de kalkınma hamleleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Kalkınan Şehirler: Uşak
Kalkınan Şehirler: Uşak
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