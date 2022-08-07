07 Ağustos 2022, Pazar
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Kalkınan Şehirler: Uşak
Batı Anadolu'nun yüz ölçümü olarak küçük ama büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Uşak... Gerek ev sahipliği yaptığı tarihi değerleri, gerek ise adını dünyaya duyuran tekstil sanayisiyle ülkemizin marka şehirlerinden olan Uşak, bugün de kalkınma hamleleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.