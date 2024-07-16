Kahvaltıya kalkmayınca 22 yaşındaki gencin öldüğü anlaşıldı! Polis ekipleri inceleme yaptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 22 yaşındaki genç, kahvaltı için uyandırmaya gelen ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Murat Karabulut'un cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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