Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığına operasyon! 7 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında silah ticareti yapan bazı şüpheliler tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Birçok adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalandı.