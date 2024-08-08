Kahraman şehide veda! Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan asker için tören yapıldı

Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan piyade astsubay çavuş Habip Murat Alp için Kırşehir'de tören yapıldı. Törene şehidin ailesi, yakınları, hemşehrileri katıldı. 25 yaşındaki şehit astsubay çavuş Habip Murat Alp'in babasının 2020'de vefat ettiği öğrenildi. Evladının şehadet haberini alan anne Bahriye Kaygusuz Kalp krizi geçirdi. Şehit asker cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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