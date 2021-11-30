30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kağıthane’de kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne çatı uçtu

Kağıthane’de kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne çatı uçtu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 10:34
Kağıthane’de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak o esnada kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte dün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Akşamüstü ilçedeki bir cadde üzerindeki binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

Anne ve oğlu çatının altında kaldı

O esnada kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu (33) ile yürüyen Günay Süleymanoğlu (55), uçan çatının altından kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Uçan çatı kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düşüyor. Çatının altında kalan anne ve oğluna çevredeki esnaf yardıma koşuyor.

Sağlık durumları iyi

Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve oğlunu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lodosta dehşet anları kamerada...Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu
Lodosta dehşet anları kamerada...Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu
Gemi fırtınada kıyıya oturdu
Gemi fırtınada kıyıya oturdu
Cezaevlerinde açık görüş
Cezaevlerinde açık görüş
Pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü
Pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Kaçmaya çalışırken düşen hırsı kıskıvrak yakalandı
Kaçmaya çalışırken düşen hırsı kıskıvrak yakalandı
Vatandaşlar hırsızı öldüresiye darp etti
Vatandaşlar hırsızı öldüresiye darp etti
Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
İstanbul’da son durum
İstanbul'da son durum
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
Daha Fazla Video Göster