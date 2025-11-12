Kağıthane’de çocuk gürültüsü kavgasında aileye kurşun yağdırdı

12 Kasım 2025, Çarşamba

Kağıthane’de bir binanın alt katında oturan Yusuf A. (19) ile üst katta yaşayan komşusu Melek İlayda Ç. (22) arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf A., Melek İlayda Ç.’nin ağabeyi Rıdvan Çevik (34) ile ailesine kapı arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı
