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Kafede mutfak tüpü bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kafede mutfak tüpünün patlaması sonucu iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

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