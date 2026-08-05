Çerçeve yasa hangi kritik kararları barındırıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığına göre, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından sunulacak teklif; terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin hukuki düzenlemeleri, uygulanacak mekanizmaları ve yasal çerçeveyi kapsıyor. Hacıalioğlu, teklifin önümüzdeki günlerde Adalet Komisyonu ve Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığını belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sürecin "devlet projesi" olduğunu vurgulayarak, "86 milyon kazanacak, bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir." ifadelerini kullandığını aktardı. Teklifin yasalaşma süreci Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.