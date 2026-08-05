Fatih'in tarih kokan mahallesi: Şehsuvar Bey

istanbul Fatih'te bulunan Şehsuvar Bey Mahallesi, Osmanlı'dan günümüze ulaşan tarihi evleri, İstanbul temalı duvar resimleri ve yüzyıllık yapılarıyla Tarihi Yarımada'nın en dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Mahalle, geçmişin izlerini bugüne taşıyan atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Niyazi Kurt, Fatih'teki Şehsuvar Bey Mahallesi'ni görüntüleyerek tarihi sokakları, mahalle sakinlerini ve kültürel mirası ekranlara taşıdı.