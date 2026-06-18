Kağıthane'de korkunç olay: Demir korkuluklarda asılı ceset bulundu

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz Cuma gecesi yaşanan kan donduran olay, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Türkmenistan uyruklu 33 yaşındaki Şerif Babayaoviç'in cansız bedeninin demir korkuluklara kablolarla asılı halde bulunması, "Cinayet mi, yoksa intihar mı?" sorularını beraberinde getirdi. Emniyet güçlerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı sır dolu ölümle ilgili sıcak gelişmeleri ve merak edilen tüm detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.