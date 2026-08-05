Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu gece

Televizyon tarihine damga vuran ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşan efsane yarışma "Var Mısın Yok Musun", 28. bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık hem hayat hikâyesiyle izleyenleri duygulandırdı hem de kutu seçimleriyle büyük heyecan yaşattı. Anne ve babasının stüdyoya yaptığı sürpriz geceye damga vururken, bankadan gelen teklifleri geri çeviren Arık'ın kritik tercihleri final heyecanını zirveye taşıdı.