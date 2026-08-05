LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: Öğrencilerin yüzde 93'ü ilk tercihlerine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. A Haber muhabiri Şener Çetin'in aktardığına göre, 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı ilk yerleştirmede tercihlerinden birine yerleşti. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü dolarken, yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü ilk üç tercihinden birine yerleşme başarısı gösterdi. Yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil başvuruları iki aşamada gerçekleştirilecek. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 92,92'si kendi ilindeki okullara yerleşirken, Milli Eğitim Bakanlığı nakil takviminin belirlenen tarihler doğrultusunda işleyeceğini duyurdu.