Togg'dan ağustos kampanyası! Sıfır faiz ve 3 ay ödeme erteleme

Togg, ağustos ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. T10X ve T10F modellerini kapsayan kampanyada bireysel kullanıcılar için sıfır faizli kredi veya 3 ay ödeme erteleme seçenekleri sunulurken, uzun vadeli finansman imkanları da dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, canlı yayında Togg'un ağustos ayı kampanyasının ayrıntılarını, finansman seçeneklerini ve kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları aktardı.