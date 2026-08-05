Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda İETT otobüsüne çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluşurken ekiplerin çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, olay yerinden yaptığı canlı yayında ekiplerin çalışmalarını ve kazaya ilişkin son gelişmeleri aktardı. Bölgede trafik yoğunluğunun sürdüğü, araçların kontrollü şekilde ilerlediği bildirildi.