ABD-İran müzakerelerinde yeni süreç: Trump görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı ve "İran'ın son şansı" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başladığını belirterek süreci "İran'ın son şansı" olarak değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ABD'nin kontrolü elinde tuttuğunu savunan Trump, anlaşma sağlanamaması halinde sert adımlar atabilecekleri mesajını verdi. Tahran cephesinden gelen açıklamalar ise sürece ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor. A Haber muhabiri Fakhur Rahman da canlı yayında müzakere sürecindeki son gelişmeleri ve Washington ile Tahran'dan gelen mesajları değerlendirdi.