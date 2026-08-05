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İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında 2 gözaltı! Hür Ağbaba da gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında şüphelilerin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. A Haber muhabiri Şener Çetin, canlı yayında soruşturmadaki son gelişmeleri aktararak operasyonun ayrıntıları ve dosyada yürütülen incelemelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

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