Altın ve petrolde kritik seviyeler: Piyasalarda yön ne olacak?

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın, petrol, döviz ve borsa fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının enerji piyasalarında tedirginliği artırdığını, petrol fiyatlarının ise 80 doların altında yatay seyrettiğini belirtti. Altında yükseliş eğiliminin sürdüğünü ifade eden Erdem, yatırımcıların FED'in faiz kararı ile ABD istihdam verilerini yakından takip ettiğini söyledi. Ons altında 4 bin dolar, gram altında ise 6 bin lira seviyelerinin kritik eşikler olduğuna dikkat çeken Erdem, kısa vadeli alım satım yerine uzun vadeli yatırım stratejisinin daha sağlıklı olacağı uyarısında bulundu.