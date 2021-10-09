Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve eşi hakkında flaş karar: 15'er yıl hapis cezası

Konya'da Kadir Şeker'in, öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı sevgilisi Ayşe Dırla'nın (36), 900 gram eroinle yakalanıp tutuklandığı Murat Hanlı (27) ile cezaevinde evlendiği ortaya çıkmıştı. Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.