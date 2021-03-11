Kadınlar markette birbirine girdi! O anlar kamerada

Son dakika haberi... Bursa'da markette bir kadının başka bir kadına saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hiç tanımadığı kişiye "Sen her gün benim evime geliyorsun" diye saldıran kadın ortalığı birbirine kattı.

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