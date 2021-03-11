11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kadınlar markette birbirine girdi! O anlar kamerada

Kadınlar markette birbirine girdi! O anlar kamerada

Son dakika haberi... 'da markette bir kadının başka bir kadına saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hiç tanımadığı kişiye "Sen her gün benim evime geliyorsun" diye saldıran kadın ortalığı birbirine kattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Kadınlar markette birbirine girdi! O anlar kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir süper markette gerçekleşti. Marketten alışveriş yapan bir kadın, daha önce hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı.

Kadınlar markette birbirine girdi! O anlar kamerada

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Raftan ürün aldığı sırada, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyen kadının saldırısına uğrayan vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Yükselen sesleri duyanlar 2 kadını ayırmaya çalıştı.

Kadınlar markette birbirine girdi! O anlar kamerada

Kimsenin ayıramadığı kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti. Darp edilen ve hakarete maruz kalan kadın rapor alıp şikayetçi oldu.

Kadınlar markette birbirine girdi! O anlar kamerada

Güçlükle sakinleştirilen iki kadın da bir süre sonra mağazadan ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA