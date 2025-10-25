25 Ekim 2025, Cumartesi
Kadınlar Günü’nde çiçek götürüp, 95 bin dolarlık senet imzalatmışlar
Adana’da iş ortaklığı ve aşk vaadiyle 7 kişiyi, 8 milyon 820 bin lira dolandıran 1’i kadın, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden Zeynel Abidin T.’nin (38), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çiçek götürdüğü Şükran Candan’a (58) 95 bin dolar değerinde senet imzalatıp, ev ve araçlarına haciz koydurdukları ortaya çıktı.